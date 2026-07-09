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Продюсер RT рассказал о двухчасовом допросе в аэропорту Манчестера - РИА Новости, 09.07.2026
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14:07 09.07.2026
Продюсер RT рассказал о двухчасовом допросе в аэропорту Манчестера

Продюсер RT Скотт заявил, что его 2,5 часа допрашивали в аэропорту Манчестера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продюсер телеканала RT, гражданин Великобритании Джеймс Скотт, сообщил, что его задержали в аэропорту Манчестера на основании статьи 3 Закона о борьбе с терроризмом.
  • Ему задавали вопросы о России, о его политических взглядах и взглядах его семьи.
  • Продюсер отметил, что сотрудники полиции придирались к каждому его слову и делали заметки во время разговора.
ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости. Продюсер телеканала RT гражданин Великобритании Джеймс Скотт сообщил, что его 2,5 часа допрашивали в аэропорту Манчестера на тему политических взглядов.
"Они отвели меня в маленькую комнату и сказали: "Джеймс, вы задержаны на основании статьи 3 Закона о борьбе с терроризмом". По сути, это значит, что меня подозревают или, возможно, обвиняют в нанесении вреда Великобритании… Я чувствовал себя как на допросе, это продлилось 2,5 часа", - сказал он в эфире RT.
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Скотт рассказал, что ему задавали вопросы о России и о том, просили ли его делать что-то за деньги и общались ли с ним российские чиновники.
«
"Они были особенно заинтересованы в моих политических взглядах и политических взглядах моей семьи. В какой-то момент я подумал, что они спросят, какие политические взгляды у моей кошки. Это было смешно", - сказал Скотт.
Продюсер телеканала рассказал, что сотрудники полиции делали заметки во время разговора с ним и придирались к каждому его слову.
"Я сидел там и думал, что просто хочу домой. Я не сделал ничего плохого. Я гражданин Великобритании и просто пытаюсь навестить семью на время Кубка мира по футболу", - заключил Скотт.
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