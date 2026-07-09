Продюсер RT рассказал о двухчасовом допросе в аэропорту Манчестера

"Они были особенно заинтересованы в моих политических взглядах и политических взглядах моей семьи. В какой-то момент я подумал, что они спросят, какие политические взгляды у моей кошки. Это было смешно", - сказал Скотт.

Продюсер телеканала рассказал, что сотрудники полиции делали заметки во время разговора с ним и придирались к каждому его слову.

"Я сидел там и думал, что просто хочу домой. Я не сделал ничего плохого. Я гражданин Великобритании и просто пытаюсь навестить семью на время Кубка мира по футболу", - заключил Скотт.