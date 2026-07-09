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Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья, заявил глава ПМР - РИА Новости, 09.07.2026
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01:30 09.07.2026
Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья, заявил глава ПМР

Красносельский: Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья.
  • По словам Красносельского, в Молдавии отсутствуют понимание и признание идентичности, устремлений и ценностей приднестровского народа.
ТИРАСПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"На протяжении всего прошлого года в Молдавии звучали прогнозы о том, что Приднестровье рухнет то к концу месяца, то к концу квартала, то к концу года. Это был не только элемент информационной войны против нашего населения, дабы убедить его в том, что все плохо, что перспектив нет, и тем самым посеять сомнения в избранном курсе на независимое развитие в собственном государстве", - сказал Красносельский.
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По его словам, это еще и яркое свидетельство того, что в Молдавии до сих пор отсутствует понимание, что такое приднестровский народ, чем он живет, каковы его идентичность, устремления и ценности.
Ранее глава МГБ ПМР Валерий Гебос в интервью РИА Новости заявил, что власти Молдавии оказывают военное и идеологическое давление на Приднестровье. По его словам, противник использует весь имеющийся инструментарий для оказания негативного воздействия на приднестровцев.
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В миреМолдавияВадим Красносельский
 
 
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