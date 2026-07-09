Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья, заявил глава ПМР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья.
- По словам Красносельского, в Молдавии отсутствуют понимание и признание идентичности, устремлений и ценностей приднестровского народа.
ТИРАСПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"На протяжении всего прошлого года в Молдавии звучали прогнозы о том, что Приднестровье рухнет то к концу месяца, то к концу квартала, то к концу года. Это был не только элемент информационной войны против нашего населения, дабы убедить его в том, что все плохо, что перспектив нет, и тем самым посеять сомнения в избранном курсе на независимое развитие в собственном государстве", - сказал Красносельский.
По его словам, это еще и яркое свидетельство того, что в Молдавии до сих пор отсутствует понимание, что такое приднестровский народ, чем он живет, каковы его идентичность, устремления и ценности.
Ранее глава МГБ ПМР Валерий Гебос в интервью РИА Новости заявил, что власти Молдавии оказывают военное и идеологическое давление на Приднестровье. По его словам, противник использует весь имеющийся инструментарий для оказания негативного воздействия на приднестровцев.