Краткий пересказ от РИА ИИ Офис генерального прокурора Украины утверждает, что не установлено никаких фактов, свидетельствующих о причастности Украины к подрыву "Северных потоков".

Основательница немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала вызвать Владимира Зеленского в ФРГ для разъяснений в рамках расследования подрывов "Северных потоков".

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины утверждает, что не установил фактов, свидетельствующих о причастности Украины к подрыву "Северных потоков".

Ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.

"По результатам уже проведенной работы и полученной информации… не установлено никаких фактов, свидетельствующих о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина, его уполномоченных органов или должностных лиц, а также о предоставлении ими от имени Украины любых приказов, поручений, распоряжений или указаний по совершению подрыва указанных газопроводов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил украинский офис генпрокурора сведения по факту подрыва газопроводов внесены в единый реестр досудебных расследований. По данным ведомства, в рамках уголовного производства в соответствующие органы Германии будет направлен запрос о создании совместной следственной группы для оперативного обмена информацией.

Основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в соцсети X потребовала вызвать Владимира Зеленского в ФРГ для разъяснений в рамках расследования подрывов "Северных потоков", по ее словам он должен предстать перед ландтагом Мекленбурга-Передней Померании - федеральной земли, где реализовывался энергетический проект.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.