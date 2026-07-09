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На Украине отрицают причастность к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 09.07.2026
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12:24 09.07.2026 (обновлено: 13:03 09.07.2026)
На Украине отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"

В офисе генпрокурора Украины отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис генерального прокурора Украины утверждает, что не установлено никаких фактов, свидетельствующих о причастности Украины к подрыву "Северных потоков".
  • Основательница немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала вызвать Владимира Зеленского в ФРГ для разъяснений в рамках расследования подрывов "Северных потоков".
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины утверждает, что не установил фактов, свидетельствующих о причастности Украины к подрыву "Северных потоков".
Ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
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"По результатам уже проведенной работы и полученной информации… не установлено никаких фактов, свидетельствующих о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина, его уполномоченных органов или должностных лиц, а также о предоставлении ими от имени Украины любых приказов, поручений, распоряжений или указаний по совершению подрыва указанных газопроводов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как сообщил украинский офис генпрокурора сведения по факту подрыва газопроводов внесены в единый реестр досудебных расследований. По данным ведомства, в рамках уголовного производства в соответствующие органы Германии будет направлен запрос о создании совместной следственной группы для оперативного обмена информацией.
Основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в соцсети X потребовала вызвать Владимира Зеленского в ФРГ для разъяснений в рамках расследования подрывов "Северных потоков", по ее словам он должен предстать перед ландтагом Мекленбурга-Передней Померании - федеральной земли, где реализовывался энергетический проект.
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Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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