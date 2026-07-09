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Алиханов раскрыл сроки поставок самолетов Ил-114-300 - РИА Новости, 09.07.2026
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13:10 09.07.2026
Алиханов раскрыл сроки поставок самолетов Ил-114-300

Алиханов: первые поставки самолетов Ил-114-300 ожидаются в августе

© Фото : предоставлено Минпромторгом РоссииПассажирский самолет Ил-114-300
Пассажирский самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : предоставлено Минпромторгом России
Пассажирский самолет Ил-114-300. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые поставки пассажирских региональных самолетов Ил-114-300 Второму Архангельскому авиаотряду ожидаются в августе, а вторую и третью машины планируется передать в октябре-ноябре.
  • Самолет Ил-114-300 — это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, которая должна заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства ATR 72 и Bombardier Dash 8.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Первые поставки пассажирских региональных самолетов Ил-114-300 Второму Архангельскому авиаотряду ожидаются в августе, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
«
"Архангельск в этом году получит все три машины. Первая поставка... в августе у нас. Машины уже собраны, идут финальные доработки. Вторую и третью - в октябре-ноябре они должны получить", - сказал министр о поставках Ил-114-300.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). На ПМЭФ в июне 2026 года было заключено соглашение о поставке Второму Архангельскому авиаотряду трех самолетов Ил-114-300 по льготному лизингу.
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ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ил-114-300
 
 
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