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Посол в Италии назвал причину высылки российских дипломатов - РИА Новости, 09.07.2026
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14:00 09.07.2026 (обновлено: 14:22 09.07.2026)
Посол в Италии назвал причину высылки российских дипломатов

Посол в Риме: Италия хочет ограничить влияние РФ, выслав российских дипломатов

© Фото : Посольство России в ИталииЗдание посольства Российской Федерации в Риме
Здание посольства Российской Федерации в Риме - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Посольство России в Италии
Здание посольства Российской Федерации в Риме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Риме Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии, где ему сообщили о высылке двух сотрудников военного атташата дипмиссии.
  • Сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней из-за дела о шпионаже.
  • Посол Парамонов заявил, что, несмотря на попытки ограничить влияние России, это невозможно.
РИМ, 9 июл - РИА Новости. МИД Италии, высылая из страны как можно больше российских дипломатов, очень хотел бы ограничить влияние России, но это невозможно, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов.
В своем Telegram-канале он сообщил, что был вызван в МИД Италии, где ему сообщили о высылке двух сотрудников военного атташата дипмиссии из-за дела о шпионаже.
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О том, что Италия высылает двух сотрудников военного атташата посольства РФ в Риме после ареста подозреваемых в шпионаже, сообщил ранее в четверг глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. По его словам, об этом решении Парамонову сообщил генеральный секретарь МИД Италии Риккардо Гуарилья. Он добавил, что сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней.
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"Серый кардинал итальянской дипломатии, ее генеральный секретарь Гуарилья, очень хотел бы, выслав из страны как можно больше российских дипломатов, максимально ограничить влияние России в Италии. Но это невозможно. Потому что в России есть такие лидеры, как (президент - ред.) Владимир Владимирович Путин и )глава МИД РФ - ред.) Сергей Викторович Лавров", - написал посол, сопроводив пост фотографией с футболкой с Лавровым.
В Италии, как отметил Парамонов, несмотря на богатое идейное, политическое и гуманистическое наследие, таких лидеров сейчас нет.
"Дай Бог, они бы появились вновь и вернули Италии былую самостоятельность и славу, в том числе в международных делах", - заключил дипломат.
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В миреИталияРоссияРимАлексей Парамонов
 
 
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