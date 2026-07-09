Посол в Италии назвал причину высылки российских дипломатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Риме Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии, где ему сообщили о высылке двух сотрудников военного атташата дипмиссии.
- Сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней из-за дела о шпионаже.
- Посол Парамонов заявил, что, несмотря на попытки ограничить влияние России, это невозможно.
РИМ, 9 июл - РИА Новости. МИД Италии, высылая из страны как можно больше российских дипломатов, очень хотел бы ограничить влияние России, но это невозможно, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов.
В своем Telegram-канале он сообщил, что был вызван в МИД Италии, где ему сообщили о высылке двух сотрудников военного атташата дипмиссии из-за дела о шпионаже.
В МИД прокомментировали высылку атташе из Италии
Вчера, 12:36
О том, что Италия высылает двух сотрудников военного атташата посольства РФ в Риме после ареста подозреваемых в шпионаже, сообщил ранее в четверг глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. По его словам, об этом решении Парамонову сообщил генеральный секретарь МИД Италии Риккардо Гуарилья. Он добавил, что сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней.
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"Серый кардинал итальянской дипломатии, ее генеральный секретарь Гуарилья, очень хотел бы, выслав из страны как можно больше российских дипломатов, максимально ограничить влияние России в Италии. Но это невозможно. Потому что в России есть такие лидеры, как (президент - ред.) Владимир Владимирович Путин и )глава МИД РФ - ред.) Сергей Викторович Лавров", - написал посол, сопроводив пост фотографией с футболкой с Лавровым.
В Италии, как отметил Парамонов, несмотря на богатое идейное, политическое и гуманистическое наследие, таких лидеров сейчас нет.
"Дай Бог, они бы появились вновь и вернули Италии былую самостоятельность и славу, в том числе в международных делах", - заключил дипломат.