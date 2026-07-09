Посол в Италии назвал причину высылки российских дипломатов

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"Серый кардинал итальянской дипломатии, ее генеральный секретарь Гуарилья, очень хотел бы, выслав из страны как можно больше российских дипломатов, максимально ограничить влияние России в Италии. Но это невозможно. Потому что в России есть такие лидеры, как (президент - ред.) Владимир Владимирович Путин и )глава МИД РФ - ред.) Сергей Викторович Лавров", - написал посол, сопроводив пост фотографией с футболкой с Лавровым.