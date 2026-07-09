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Правозащитнику Льву Пономареву* заочно запросили 6,5 года колонии - РИА Новости, 09.07.2026
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10:52 09.07.2026 (обновлено: 11:02 09.07.2026)
Правозащитнику Льву Пономареву* заочно запросили 6,5 года колонии

Обвинение просит назначить иноагенту Пономареву 6,5 года колонии общего режима

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛев Пономарев*
Лев Пономарев* - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лев Пономарев*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвинение запросило 6 лет и 6 месяцев колонии для правозащитника Льва Пономарева* за организацию работы "Института имени Андрея Сахарова" и нарушение порядка деятельности иноагента.
  • Обвинение также запросило запрет на администрирование сайтов в интернете сроком на 10 лет.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обвинение запросило 6 лет и 6 месяцев колонии для правозащитника Льва Пономарева* за организацию работы "Института имени Андрея Сахарова", деятельность которого была признана нежелательной в РФ, и нарушение порядка деятельности иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала Хорошевского суда Москвы.
"Прошу… признать его виновным и назначить наказание Пономареву*… по совокупности преступлений… окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - заявил прокурор в ходе прений сторон.
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Кроме того, обвинение также запросило запрет на администрирование сайтов в интернете сроком на 10 лет.
Приговор будет оглашен сегодня в 14.00.
Как стало известно в ходе прошлых заседаний, правозащитник организовал работу во Франции "Института имени Андрея Сахарова", который летом 2025 года был включен в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Кроме того, Пономарев* дважды в течение 2025 года был оштрафован за нарушение законодательства об иноагентах, но продолжил противоправную деятельность, подчеркнул в ходе процесса государственный обвинитель.
Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иноагентом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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