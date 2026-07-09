Правозащитнику Льву Пономареву* заочно запросили 6,5 года колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Обвинение запросило 6 лет и 6 месяцев колонии для правозащитника Льва Пономарева* за организацию работы "Института имени Андрея Сахарова" и нарушение порядка деятельности иноагента.

Обвинение также запросило запрет на администрирование сайтов в интернете сроком на 10 лет.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обвинение запросило 6 лет и 6 месяцев колонии для правозащитника Льва Пономарева* за организацию работы "Института имени Андрея Сахарова", деятельность которого была признана нежелательной в РФ, и нарушение порядка деятельности иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала Хорошевского суда Москвы.

"Прошу… признать его виновным и назначить наказание Пономареву*… по совокупности преступлений… окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - заявил прокурор в ходе прений сторон.

Кроме того, обвинение также запросило запрет на администрирование сайтов в интернете сроком на 10 лет.

Приговор будет оглашен сегодня в 14.00.

Как стало известно в ходе прошлых заседаний, правозащитник организовал работу во Франции "Института имени Андрея Сахарова", который летом 2025 года был включен в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Кроме того, Пономарев* дважды в течение 2025 года был оштрафован за нарушение законодательства об иноагентах, но продолжил противоправную деятельность, подчеркнул в ходе процесса государственный обвинитель.

Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иноагентом.