Краткий пересказ от РИА ИИ
- В польском Вроцлаве 4 июля вечером избили 19-летнего гражданина Украины за разговор по телефону на украинском языке.
- У пострадавшего многочисленные ушибы, сломан нос и поврежден позвоночник.
- Местная полиция возбудила уголовное дело, родители молодого человека просят свидетелей явиться в полицию.
ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Молодого гражданина Украины жестоко избили в польском Вроцлаве за разговор по телефону на родном языке, сообщает радиостанция "Радио Вроцлав".
"Он разговаривал с мамой по телефону по-украински и за это подвергся нападению. девятнадцатилетний Владимир и его родители призывают свидетелей жестокого избиения явиться в полицию", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, инцидент произошел 4 июля вечером. "Было еще светло, и вокруг было много людей. Молодой человек был атакован группой сверстников, повален на землю и жестоко избит", - говорится в сообщении.
Уточняется, что группа из нескольких человек напала на молодого человека, "когда они услышали, что он говорит по-украински".
По информации "Радио Вроцлав", у пострадавшего многочисленные ушибы, сломан нос и поврежден позвоночник.
Местная полиция возбудила по факту избиения уголовное дело. Родители молодого человека просят свидетелей происшествия явиться в полицию.
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.