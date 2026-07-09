СМИ: молодого украинца жестоко избили в Польше за разговор на родном языке

Краткий пересказ от РИА ИИ В польском Вроцлаве 4 июля вечером избили 19-летнего гражданина Украины за разговор по телефону на украинском языке.

У пострадавшего многочисленные ушибы, сломан нос и поврежден позвоночник.

Местная полиция возбудила уголовное дело, родители молодого человека просят свидетелей явиться в полицию.

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Молодого гражданина Украины жестоко избили в польском Вроцлаве за разговор по телефону на родном языке, сообщает радиостанция "Радио Вроцлав".

"Он разговаривал с мамой по телефону по-украински и за это подвергся нападению. девятнадцатилетний Владимир и его родители призывают свидетелей жестокого избиения явиться в полицию", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, инцидент произошел 4 июля вечером. "Было еще светло, и вокруг было много людей. Молодой человек был атакован группой сверстников, повален на землю и жестоко избит", - говорится в сообщении.

Уточняется, что группа из нескольких человек напала на молодого человека, "когда они услышали, что он говорит по-украински".

По информации "Радио Вроцлав", у пострадавшего многочисленные ушибы, сломан нос и поврежден позвоночник.

Местная полиция возбудила по факту избиения уголовное дело. Родители молодого человека просят свидетелей происшествия явиться в полицию.

Проведенный в конце июня соцопрос лаборатории CDOS показал, что в 2026 году уровень неприязни жителей Польши к проживающим в их стране гражданам Украины резко вырос. При этом уже третий год подряд фиксируется ухудшение отношения поляков к украинцам после всплеска симпатии.