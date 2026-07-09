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Суд в Польше вынес приговор супругам-россиянам - РИА Новости, 09.07.2026
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14:53 09.07.2026
Суд в Польше вынес приговор супругам-россиянам

Суд польского Сосновца приговорил супругов-россиян к 7 и 3 годам лишения свободы

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд польского Сосновца приговорил супругов-россиян Игоря Р. и Ирину Р. к семи и трем годам лишения свободы соответственно.
  • По мнению суда, они якобы осуществляли деятельность в интересах России.
  • Судебное заседание проходило за закрытыми дверями по соображениям госбезопасности.
ВАРШАВА, 9 июл - РИА Новости. Суд польского Сосновца приговорил супругов-россиян Игоря Р. и Ирину Р. к семи и трем годам лишения свободы соответственно, сообщает Польское телевидение.
Судебное заседание проходило за закрытыми дверьми. Суд объяснил это интересами государственной безопасности.
«
"Суд приговорил к семи и трем годам лишения свободы Игоря Р. и Илину Р. Приговор в отношении россиян... вынес окружной суд Сосновца", - говорится в сообщении.
По мнению суда, россияне якобы осуществляли деятельность в интересах России.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В свою очередь Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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