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В Минобороны Польши заявили, что американские военные вернутся в страну - РИА Новости, 09.07.2026
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10:54 09.07.2026
В Минобороны Польши заявили, что американские военные вернутся в страну

Замминистра обороны Томчик: ВС США вернутся в Польшу в течение восьми недель

© AP Photo / Krzysztof ZatyckiАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Krzysztof Zatycki
Американские военные в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные вернутся в Польшу в течение восьми недель, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.
  • Наиболее вероятные места для будущей постоянной американской военной базы в Польше — районы Познани и Вроцлава.
  • Польша давно инвестирует в инфраструктуру, необходимую для размещения американских войск, и работа по укреплению аэропортов, дорожной инфраструктуры, топливных складов и военных хранилищ в значительной степени завершена.
ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Американские военные в течение восьми недель вернутся в Польшу, заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик.
"В течение восьми недель американские солдаты вернутся в Польшу, и мы снова достигнем численности примерно в 10 тысяч военнослужащих", - сказал он, подчеркнув, что это будут другие солдаты, не участвующие в текущей ротации.
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По словам Томчика, в ходе встречи министра обороны Владислава Косиняка-Камыша с министром обороны США Питом Хегсетом обсуждались дальнейшие действия относительно присутствия американских войск в Польше.
"Мы уже знаем, как будет выглядеть присутствие американских войск в Европе. Мы знаем, что это никак не повлияет на Польшу", — отметил Томчик в программе "Граффити" на телеканале Polsat.
Министр добавил, что возвращение военных США для Польши очень важно, так как республика переходит к следующему этапу — постоянному размещению американских войск.
Касаясь переговоров о постоянной американской военной базе в Польше, представитель ведомства сообщил, что два наиболее вероятных места для будущей базы — районы Познани и Вроцлава.
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По его словам, ведется работа по подготовке документов и внесению необходимых правовых изменений для создания постоянной инфраструктуры для американских войск. Как указал Томчик, подготовка постоянной базы займет несколько лет, но Польша давно инвестирует в инфраструктуру, необходимую для размещения войск союзников.
"В последние годы мы выделили несколько миллиардов злотых на укрепление аэропортов, дорожной инфраструктуры, топливных складов и военных хранилищ. Эта работа в значительной степени завершена", — сказал он.
В Польше военнослужащие США выполняют свои задачи в рамках передового присутствия НАТО (Forward Land Forces - FLF) и операции Atlantic Resolve. Общее количество солдат и гражданских служащих армии США в стране не является постоянным и колеблется в пределах 10 тысяч. Весной этого года ротационная переброска части Первой кавалерийской дивизии США из Техаса была приостановлена.
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