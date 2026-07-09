В Минобороны Польши заявили, что американские военные вернутся в страну

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские военные вернутся в Польшу в течение восьми недель, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Наиболее вероятные места для будущей постоянной американской военной базы в Польше — районы Познани и Вроцлава.

Польша давно инвестирует в инфраструктуру, необходимую для размещения американских войск, и работа по укреплению аэропортов, дорожной инфраструктуры, топливных складов и военных хранилищ в значительной степени завершена.

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Американские военные в течение восьми недель вернутся в Польшу, заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик.

"В течение восьми недель американские солдаты вернутся в Польшу , и мы снова достигнем численности примерно в 10 тысяч военнослужащих", - сказал он, подчеркнув, что это будут другие солдаты, не участвующие в текущей ротации.

По словам Томчика, в ходе встречи министра обороны Владислава Косиняка-Камыша с министром обороны США Питом Хегсетом обсуждались дальнейшие действия относительно присутствия американских войск в Польше.

"Мы уже знаем, как будет выглядеть присутствие американских войск в Европе. Мы знаем, что это никак не повлияет на Польшу", — отметил Томчик в программе "Граффити" на телеканале Polsat.

Министр добавил, что возвращение военных США для Польши очень важно, так как республика переходит к следующему этапу — постоянному размещению американских войск.

Касаясь переговоров о постоянной американской военной базе в Польше, представитель ведомства сообщил, что два наиболее вероятных места для будущей базы — районы Познани и Вроцлава.

По его словам, ведется работа по подготовке документов и внесению необходимых правовых изменений для создания постоянной инфраструктуры для американских войск. Как указал Томчик, подготовка постоянной базы займет несколько лет, но Польша давно инвестирует в инфраструктуру, необходимую для размещения войск союзников.

"В последние годы мы выделили несколько миллиардов злотых на укрепление аэропортов, дорожной инфраструктуры, топливных складов и военных хранилищ. Эта работа в значительной степени завершена", — сказал он.