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ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме" - РИА Новости, 09.07.2026
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17:30 09.07.2026

ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме"

© Фото : ГК "Полипласт"ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме"
ГК Полипласт представила свои разработки и социнициативы на Иннопроме - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : ГК "Полипласт"
ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме"
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МОСКВА, 9 июл - пресс-служба ГК "Полипласт". Группа компаний "Полипласт" продемонстрировала инновационные разработки и социальные инициативы заводов "Хромпик" и "Полипласт-УралСиб" на выставке "Иннопром-2026".
За четыре дня проведена насыщенная программа, включившая встречи с иностранными делегатами, деловыми партнерами, представителями власти. Стенд посетило более 7 тысяч человек.
На выставке было подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве на ближайший год между губернатором Свердловской области Денисом Паслером, заместителем главы администрации муниципального округа Первоуральск Денисом Поляковым и председателем совета директоров ГК "Полипласт" Александром Шамсутдиновым. Тем самым стороны закрепили обязательства по продолжению совместной реализации социальных программ.
В рамках деловой программы выставки директор по развитию "Полипласт-УралСиб" Виталий Плаксин представил инновационную технологию получения эпоксидной смолы. На стратегической сессии с участием заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой обсудили социальную миссию бизнеса. Директор по экологии АО "Хромпик" Юрий Жильцов рассказал, что предприятие последовательно реализует комплексную социальную политику, четвертый год создает комфортную среду в регионе присутствия.
Губернатор Денис Паслер вручил премии имени Черепановых уральцам, внесшим значительный вклад в развитие промышленности. В числе удостоенных признания – заместитель генерального директора АО "Хромпик" Алексей Антипов. Экспертное жюри присудило ему премию за разработку и внедрение бескальциевой технологии производства монохромата натрия.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Впервые страной-партнером выставки выступает Индонезия.
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