В Ульяновской области ищут пропавшего мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ В Димитровграде Ульяновской области разыскивают 12-летнего мальчика, который пропал 8 июля.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» привлекают добровольцев и просят звонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112 всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Пропавшего в среду 12-летнего мальчика разыскивают в Димитровграде Ульяновской области, сообщил региональный отряд "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".

Как уточняется в ориентировке, 12-летний мальчик (2013 года рождения) пропал 8 июля в городе Димитровграде . С тех пор его местонахождение неизвестно.

В день исчезновения ребенок был одет в зеленую футболку, черные джинсы и темно-зеленые кроссовки.

"Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые", – говорится в сообщении отряда.