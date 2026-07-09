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В Ульяновской области ищут пропавшего мальчика - РИА Новости, 09.07.2026
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12:48 09.07.2026
В Ульяновской области ищут пропавшего мальчика

В Димитровграде Ульяновской области ищут пропавшего 12-летнего мальчика

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Димитровграде Ульяновской области разыскивают 12-летнего мальчика, который пропал 8 июля.
  • Поисковики отряда «Лиза Алерт» привлекают добровольцев и просят звонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112 всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Пропавшего в среду 12-летнего мальчика разыскивают в Димитровграде Ульяновской области, сообщил региональный отряд "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".
Как уточняется в ориентировке, 12-летний мальчик (2013 года рождения) пропал 8 июля в городе Димитровграде. С тех пор его местонахождение неизвестно.
В день исчезновения ребенок был одет в зеленую футболку, черные джинсы и темно-зеленые кроссовки.
"Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые", – говорится в сообщении отряда.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят звонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Поисковики также привлекают добровольцев для помощи в розыске.
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