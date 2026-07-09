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Пленный на Украине рассказал, как его заперли в спортзале заброшенной школы - РИА Новости, 09.07.2026
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07:39 09.07.2026
Пленный на Украине рассказал, как его заперли в спортзале заброшенной школы

Украинская полиция заперла мобилизованных в спортзале заброшенной школы

© Кадр видео из соцсетейСотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал, что после задержания полиция принудительно доставила его в ТЦК.
  • В ТЦК его отвезли в заброшенную школу, где в спортзале на полу с матрасами содержались другие мобилизованные.
  • После ночи в заброшенной школе Лурина вернули в ТЦК, где уничтожили его старые документы, выдали новый военный билет и направили в часть.
КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал РИА Новости, что после принудительной доставки в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы) полицейские заперли его в спортзале заброшенной школы, где на полу лежали матрасы и находились другие мобилизованные.
Ранее Лурин рассказывал агентству, что полиция задержала его на улице, привезла в ТЦК и требовала подписать документ о добровольном прибытии, но он отказался.
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"Меня посадили в тот бус (автобус — ред.), отвезли. Местная какая-то старая заброшенная школа. Там в спортзале закрыли в комнате — матрасы везде на полу, куда людей этих (насильственно мобилизованных — ред.) всех свозят", — сообщил Лурин.
По словам пленного, его закрыли отдельно, так как сочли склонным к побегу, и так он провёл ночь. Утром его отвезли обратно в ТЦК, где уничтожили старые документы.
"Меня, потому что я молодой, закрыли. Они посчитали меня склонным к побегу. Переночевал, утром меня привезли в ТЦК туда, назад. Там порвали мои документы, выдали бланки, с которыми повезли в местную больницу", — добавил пленный.
В больнице быстро подписали документы о прохождении медкомиссии, после чего его вернули в ТЦК, выдали новый военный билет и направили в часть.
Илья Лурин родом из Мариуполя, где работал слесарем-ремонтником на "Азовстали". После начала СВО переехал с семьёй во Львов, где устроился на японский завод "Fujikura" и получил бронь. Его родственники эмигрировали в Канаду. Лурин планировал стать миссионером-пятидесятником, но был мобилизован, как только ему исполнилось 25 лет. Служил во 2-й отдельной Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины. Был взят в плен ВС РФ в районе Дмитрова (Мирнограда) ДНР.
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