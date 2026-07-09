Пленный на Украине рассказал, как его заперли в спортзале заброшенной школы

Краткий пересказ от РИА ИИ Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал, что после задержания полиция принудительно доставила его в ТЦК.

В ТЦК его отвезли в заброшенную школу, где в спортзале на полу с матрасами содержались другие мобилизованные.

После ночи в заброшенной школе Лурина вернули в ТЦК, где уничтожили его старые документы, выдали новый военный билет и направили в часть.

КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал РИА Новости, что после принудительной доставки в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы) полицейские заперли его в спортзале заброшенной школы, где на полу лежали матрасы и находились другие мобилизованные.

Ранее Лурин рассказывал агентству, что полиция задержала его на улице, привезла в ТЦК и требовала подписать документ о добровольном прибытии, но он отказался.

"Меня посадили в тот бус (автобус — ред.), отвезли. Местная какая-то старая заброшенная школа. Там в спортзале закрыли в комнате — матрасы везде на полу, куда людей этих (насильственно мобилизованных — ред.) всех свозят", — сообщил Лурин.

По словам пленного, его закрыли отдельно, так как сочли склонным к побегу, и так он провёл ночь. Утром его отвезли обратно в ТЦК, где уничтожили старые документы.

"Меня, потому что я молодой, закрыли. Они посчитали меня склонным к побегу. Переночевал, утром меня привезли в ТЦК туда, назад. Там порвали мои документы, выдали бланки, с которыми повезли в местную больницу", — добавил пленный.

В больнице быстро подписали документы о прохождении медкомиссии, после чего его вернули в ТЦК, выдали новый военный билет и направили в часть.