План НАТО по перераспределению сил США в Европе готов, заявил адмирал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- План НАТО по перераспределению американских сил в Европе уже готов.
- Европейские союзники смогут компенсировать вывод ключевых сил США без ущерба для сдерживания, считает адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. План НАТО по постепенному перераспределению американских сил в Европе уже готов, а европейские союзники смогут компенсировать вывод ключевых сил США без ущерба для сдерживания, заявил председатель военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
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"План уже готов", - сказал он в интервью Euractiv, отметив, что между НАТО и США существует "полная координация" по вопросу перераспределения американских военных возможностей.
По его словам, речь идет не о выводе войск, а о "перераспределении сил в другие регионы".
"Европа способна компенсировать этот процесс", - добавил адмирал.