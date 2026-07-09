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План НАТО по перераспределению сил США в Европе готов, заявил адмирал - РИА Новости, 09.07.2026
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09:54 09.07.2026 (обновлено: 09:55 09.07.2026)
План НАТО по перераспределению сил США в Европе готов, заявил адмирал

Адмирал Драгоне: план НАТО по перераспределению сил США в Европе готов

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • План НАТО по перераспределению американских сил в Европе уже готов.
  • Европейские союзники смогут компенсировать вывод ключевых сил США без ущерба для сдерживания, считает адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. План НАТО по постепенному перераспределению американских сил в Европе уже готов, а европейские союзники смогут компенсировать вывод ключевых сил США без ущерба для сдерживания, заявил председатель военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
«

"План уже готов", - сказал он в интервью Euractiv, отметив, что между НАТО и США существует "полная координация" по вопросу перераспределения американских военных возможностей.

По его словам, речь идет не о выводе войск, а о "перераспределении сил в другие регионы".
"Европа способна компенсировать этот процесс", - добавил адмирал.
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