Краткий пересказ от РИА ИИ Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет в Португалии.

Певица была госпитализирована с серьезной инфекцией, которая вызвала перфорацию кишечника, и несмотря на проведенную операцию, справиться с инфекцией не удалось.

ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Британская певица Бонни Тайлер, которая перенесла экстренную операцию в Португалии, умерла в возрасте 75 лет, говорится в заявлении на официальной странице певицы в соцсети Threads* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Семья и команда Бонни с разбитым сердцем сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение", - говорится в сообщении.

В мае певица поступила в больницу в Фару, где она проживала, с серьезной инфекцией, вызвавшей перфорацию кишечника. В ходе операции перфорация была устранена, однако справиться с инфекцией не удалось. Это заставило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы.

В июне Тайлер пришла в сознание после искусственной комы. При этом ее представители заявили, что она по-прежнему серьезно больна, а процесс выздоровления идет медленно. Она оставалась в отделении интенсивной терапии.

Этим летом Тайлер должна была выступить на британском фестивале Sunshine. Также планировался тур по Европе в течение лета и осени. В декабре была запланировано выступление в Кардиффе в ее родном Уэльсе.

Бонни Тайлер (настоящее имя - Гейнор Хопкинс, в девичестве - Салливан) родилась в 1951 году. Она обрела мировую известность в конце 1970-х и в 1980-х годах. Ее творчество характеризуется ее уникальным хрипловатым и сильным голосом. Наиболее известной песней артистки стала Total Eclipse of the Heart, вышедшая в 1983 году и возглавившая хит-парады в Великобритании, США и других странах.