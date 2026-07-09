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Умерла Бонни Тайлер - РИА Новости, 09.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:21 09.07.2026 (обновлено: 13:14 09.07.2026)
Умерла Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет после операции

© РИА Новости / Валерий МельниковБританская певица Бонни Тайлер
Британская певица Бонни Тайлер - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Британская певица Бонни Тайлер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет в Португалии.
  • Певица была госпитализирована с серьезной инфекцией, которая вызвала перфорацию кишечника, и несмотря на проведенную операцию, справиться с инфекцией не удалось.
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Британская певица Бонни Тайлер, которая перенесла экстренную операцию в Португалии, умерла в возрасте 75 лет, говорится в заявлении на официальной странице певицы в соцсети Threads* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Семья и команда Бонни с разбитым сердцем сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение", - говорится в сообщении.
В мае певица поступила в больницу в Фару, где она проживала, с серьезной инфекцией, вызвавшей перфорацию кишечника. В ходе операции перфорация была устранена, однако справиться с инфекцией не удалось. Это заставило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы.
В июне Тайлер пришла в сознание после искусственной комы. При этом ее представители заявили, что она по-прежнему серьезно больна, а процесс выздоровления идет медленно. Она оставалась в отделении интенсивной терапии.
Этим летом Тайлер должна была выступить на британском фестивале Sunshine. Также планировался тур по Европе в течение лета и осени. В декабре была запланировано выступление в Кардиффе в ее родном Уэльсе.
Бонни Тайлер (настоящее имя - Гейнор Хопкинс, в девичестве - Салливан) родилась в 1951 году. Она обрела мировую известность в конце 1970-х и в 1980-х годах. Ее творчество характеризуется ее уникальным хрипловатым и сильным голосом. Наиболее известной песней артистки стала Total Eclipse of the Heart, вышедшая в 1983 году и возглавившая хит-парады в Великобритании, США и других странах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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