Агрессивные действия НАТО обязывают Россию быть сильной, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агрессивные действия НАТО обязывают Россию быть сильной и продолжать политику по развитию и защите своих интересов.
- Песков отметил, что НАТО создавался как инструмент конфронтации сначала против СССР, а потом России.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что агрессивные действия НАТО обязывают Россию быть сильной, уверенной в себе и продолжать последовательную политику по развитию, а также обеспечению и защите своих интересов.
“Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое – по развитию нашей страны, технологическому, экономическому и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником – это фактически агрессивное действие”, - сказал Песков ИС “Вести”.
Он отметил, что НАТО создавался как инструмент конфронтации - сначала против СССР, а потом России.