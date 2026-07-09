Агрессивные действия НАТО обязывают Россию быть сильной, заявил Песков

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что агрессивные действия НАТО обязывают Россию быть сильной, уверенной в себе и продолжать последовательную политику по развитию, а также обеспечению и защите своих интересов.