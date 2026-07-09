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Россия делает все, что нужно, для защиты своих интересов, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2026
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15:32 09.07.2026
Россия делает все, что нужно, для защиты своих интересов, заявил Песков

Песков: Россия делает все, что нужно, для защиты своих интересов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия делает все необходимое для защиты своих интересов.
  • Американский президент Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия делает все, что нужно для защиты своих интересов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду американский президент Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.
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"Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно", — сказал Песков ИС "Вести", комментируя заявление Трампа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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