Россия делает все, что нужно, для защиты своих интересов, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия делает все необходимое для защиты своих интересов.
- Американский президент Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия делает все, что нужно для защиты своих интересов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду американский президент Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.
"Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно", — сказал Песков ИС "Вести", комментируя заявление Трампа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.