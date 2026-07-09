Россия готова к урегулированию на Украине мирным путем, заявил Песков

Весной 2022 года в Стамбуле был парафирован проект проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный в ходе очных переговоров.

Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО.