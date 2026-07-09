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Россия готова к урегулированию на Украине мирным путем, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2026
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13:31 09.07.2026
Россия готова к урегулированию на Украине мирным путем, заявил Песков

Песков: РФ готова к мирному урегулированию, но способна продолжать СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине.
  • Россия обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия готова к мирному урегулированию, но обладает достаточными возможностями, чтобы действовать самостоятельно и продолжать специальную военную операцию", - заявил Песков агентству Рейтер.
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Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
Весной 2022 года в Стамбуле был парафирован проект проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный в ходе очных переговоров.
Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО.
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