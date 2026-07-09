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В Кремле не видят в заявлениях США возвращения к курсу на эскалацию - РИА Новости, 09.07.2026
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12:42 09.07.2026 (обновлено: 13:38 09.07.2026)
В Кремле не видят в заявлениях США возвращения к курсу на эскалацию

Песков: в Кремле не видят в заявлениях США возвращения к курсу на эскалацию

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят в заявлениях представителей США по Украине возвращения Вашингтона к курсу на эскалацию.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле не видят возвращения США к курсу на эскалацию в заявлении президента Дональда Трампа о том, что удары Киева по территории РФ являются эскалацией конфликта, которая способна привести к его завершению, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле считают подобные суждения ошибочными.
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Турции назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта РФ и Украины, которая может привести к его завершению. Американский лидер выразил надежду, что эта ситуация приведет к тому, что стороны будут стремиться к достижению соглашения.
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"Нет, не видим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль в заявлениях из администрации США возвращение Вашингтона к курсу на эскалацию.
По словам пресс-секретаря, в Кремле видят некие заблуждения в администрации Белого дома относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. "Это ошибочное суждение", - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также напомнил заявления президента РФ Владимира Путина о том, что чем больше киевский режим будет пытаться наносить удары по российским объектам инфраструктуры, тем больше России придется делать зону безопасности на Украине.
"Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени - мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу", - заявил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим.
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