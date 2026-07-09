В Кремле не видят в заявлениях США возвращения к курсу на эскалацию

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят в заявлениях представителей США по Украине возвращения Вашингтона к курсу на эскалацию.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле не видят возвращения США к курсу на эскалацию в заявлении президента Дональда Трампа о том, что удары Киева по территории РФ являются эскалацией конфликта, которая способна привести к его завершению, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле считают подобные суждения ошибочными.

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Турции назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта РФ и Украины, которая может привести к его завершению. Американский лидер выразил надежду, что эта ситуация приведет к тому, что стороны будут стремиться к достижению соглашения.

"Нет, не видим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль в заявлениях из администрации США возвращение Вашингтона к курсу на эскалацию.

По словам пресс-секретаря, в Кремле видят некие заблуждения в администрации Белого дома относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. "Это ошибочное суждение", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил заявления президента РФ Владимира Путина о том, что чем больше киевский режим будет пытаться наносить удары по российским объектам инфраструктуры, тем больше России придется делать зону безопасности на Украине.

"Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени - мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу", - заявил Песков.