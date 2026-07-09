В Кремле исходят из того, что США пытаются способствовать мирному процессу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США продолжают поставлять вооружения для Украины.
- США сохраняют попытки способствовать мирному процессу, в отличие от других стран, участвующих в конфликте.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва исходит из того, что США продолжают поставлять вооружения для Украины, но при этом сохраняют попытки способствовать мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"С одной стороны, они (США - ред.) продолжают поставлять вооружение (для Украины - ред.), но в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняют приверженность и сохраняют попытки как-то способствовать мирному процессу. Сквозь призму такого отношения и расцениваем все заявления", - сказал Песков журналистам.