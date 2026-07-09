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В Кремле исходят из того, что США пытаются способствовать мирному процессу - РИА Новости, 09.07.2026
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12:41 09.07.2026
В Кремле исходят из того, что США пытаются способствовать мирному процессу

Песков: Москва исходит из того, что США пытаются способствовать мирному процессу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США продолжают поставлять вооружения для Украины.
  • США сохраняют попытки способствовать мирному процессу, в отличие от других стран, участвующих в конфликте.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва исходит из того, что США продолжают поставлять вооружения для Украины, но при этом сохраняют попытки способствовать мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"С одной стороны, они (США - ред.) продолжают поставлять вооружение (для Украины - ред.), но в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняют приверженность и сохраняют попытки как-то способствовать мирному процессу. Сквозь призму такого отношения и расцениваем все заявления", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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