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Песков: давление на Россию не поможет урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 09.07.2026
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12:33 09.07.2026 (обновлено: 12:41 09.07.2026)
Песков: давление на Россию не поможет урегулированию конфликта на Украине

Песков: военное давление на Россию не поможет выйти на мирный трек на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков назвал ошибочным суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на мирное урегулирование на Украине.
  • По словам Пескова, в администрации Белого дома заблуждаются относительно того, что путем эскалации и военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на мирное урегулирование на Украине.
"Скорее, мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома, заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования - это ошибочное суждение", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию по украинскому урегулированию.
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