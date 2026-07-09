Песков: давление на Россию не поможет урегулированию конфликта на Украине

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на мирное урегулирование на Украине.

"Скорее, мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома, заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования - это ошибочное суждение", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию по украинскому урегулированию.