Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нагнетание напряженности и эскалация не будут способствовать мирному процессу по Украине.
- Представитель Кремля отметил, что эскалация ситуации приведет к созданию большей зоны безопасности Вооруженными силами РФ.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Нагнетание напряженности и эскалация не будут способствовать мирному процессу по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу", - сказал он журналистам.
Представитель Кремля отметил, что эскалация ситуации приведет к тому, что Вооруженные силы РФ будут создавать большую зону безопасности.