Песков: нагнетание не способствует мирному процессу по Украине

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Нагнетание напряженности и эскалация не будут способствовать мирному процессу по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу", - сказал он журналистам.