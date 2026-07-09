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Песков: нагнетание не способствует мирному процессу по Украине - РИА Новости, 09.07.2026
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12:33 09.07.2026
Песков: нагнетание не способствует мирному процессу по Украине

Песков: нагнетание напряженности не способствует мирному процессу по Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нагнетание напряженности и эскалация не будут способствовать мирному процессу по Украине.
  • Представитель Кремля отметил, что эскалация ситуации приведет к созданию большей зоны безопасности Вооруженными силами РФ.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Нагнетание напряженности и эскалация не будут способствовать мирному процессу по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу", - сказал он журналистам.
Представитель Кремля отметил, что эскалация ситуации приведет к тому, что Вооруженные силы РФ будут создавать большую зону безопасности.
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