Путин открыт к диалогу с Трампом, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к диалогу с лидером США Дональдом Трампом.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт к диалогу с лидером США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным в среду. Песков в беседе с журналистами в четверг отметил, что разговора между лидерами РФ и США в среду не было, поскольку Трамп, по всей видимости, был очень занят после контактов в столице Турции.
"Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место... Пока никто не звонил. Президент Путин открыт к диалогу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 4 июля по инициативе американской стороны и стал 14-м по счету с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году. Лидеры тогда обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, затронули тему украинского урегулирования.