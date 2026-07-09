Путин открыт к диалогу с Трампом, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к диалогу с лидером США Дональдом Трампом.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт к диалогу с лидером США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным в среду. Песков в беседе с журналистами в четверг отметил, что разговора между лидерами РФ и США в среду не было, поскольку Трамп, по всей видимости, был очень занят после контактов в столице Турции.

"Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место... Пока никто не звонил. Президент Путин открыт к диалогу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа.