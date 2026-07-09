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Путин открыт к диалогу с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2026
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12:31 09.07.2026 (обновлено: 13:43 09.07.2026)
Путин открыт к диалогу с Трампом, заявил Песков

Песков: Путин открыт к диалогу с Трампом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к диалогу с лидером США Дональдом Трампом.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт к диалогу с лидером США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным в среду. Песков в беседе с журналистами в четверг отметил, что разговора между лидерами РФ и США в среду не было, поскольку Трамп, по всей видимости, был очень занят после контактов в столице Турции.
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"Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место... Пока никто не звонил. Президент Путин открыт к диалогу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 4 июля по инициативе американской стороны и стал 14-м по счету с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году. Лидеры тогда обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, затронули тему украинского урегулирования.
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