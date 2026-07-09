В Перми плитка, упавшая со стены в подъезде дома, травмировала девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ В Перми на девочку обрушилась настенная плитка в подъезде жилого дома.

Прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка.

УФА, 9 июл - РИА Новости. Настенная плитка обрушилась на девочку в подъезде жилого дома в Перми, ребенок получил ушибы и царапины, сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края.

В социальных сетях распространилось видео инцидента, как на девочку обрушивается плита со стены подъезда.

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Настенная плитка обрушилась на девочку в подъезде жилого дома в Перми © Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Настенная плитка обрушилась на девочку в подъезде жилого дома в Перми

Прокуратура Ленинского района организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетней в результате падения на нее плитки в подъезде жилого дома по улице Борцов Революции, сообщает прокуратура края.

"В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц", - говорится в сообщении.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.