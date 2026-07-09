В Перми плитка, упавшая со стены в подъезде дома, травмировала девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Перми на девочку обрушилась настенная плитка в подъезде жилого дома.
- Прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка.
УФА, 9 июл - РИА Новости. Настенная плитка обрушилась на девочку в подъезде жилого дома в Перми, ребенок получил ушибы и царапины, сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края.
В социальных сетях распространилось видео инцидента, как на девочку обрушивается плита со стены подъезда.
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияНастенная плитка обрушилась на девочку в подъезде жилого дома в Перми
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Настенная плитка обрушилась на девочку в подъезде жилого дома в Перми
Прокуратура Ленинского района организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетней в результате падения на нее плитки в подъезде жилого дома по улице Борцов Революции, сообщает прокуратура края.
"В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц", - говорится в сообщении.
При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
"Ребенок получил ушибы и царапины", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края.
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