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В Перми плитка, упавшая со стены в подъезде дома, травмировала девочку - РИА Новости, 09.07.2026
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12:03 09.07.2026 (обновлено: 13:26 09.07.2026)
В Перми плитка, упавшая со стены в подъезде дома, травмировала девочку

В Перми девочка пострадала из-за падения настенной плитки в подъезде жилого дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перми на девочку обрушилась настенная плитка в подъезде жилого дома.
  • Прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка.
УФА, 9 июл - РИА Новости. Настенная плитка обрушилась на девочку в подъезде жилого дома в Перми, ребенок получил ушибы и царапины, сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края.
В социальных сетях распространилось видео инцидента, как на девочку обрушивается плита со стены подъезда.
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияНастенная плитка обрушилась на девочку в подъезде жилого дома в Перми
Настенная плитка обрушилась на девочку в подъезде жилого дома в Перми - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Настенная плитка обрушилась на девочку в подъезде жилого дома в Перми
Прокуратура Ленинского района организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетней в результате падения на нее плитки в подъезде жилого дома по улице Борцов Революции, сообщает прокуратура края.
"В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц", - говорится в сообщении.
При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
"Ребенок получил ушибы и царапины", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края.
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