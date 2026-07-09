В России завершился основной период сдачи ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Основной период сдачи ЕГЭ-2026 завершился в России вовремя и без сбоев.

Последний экзамен основного периода написали участники ЕГЭ из Калининградской области.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Основной период сдачи ЕГЭ-2026 завершился в России вовремя и без сбоев, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

"Основной период ЕГЭ завершился в России вовремя, без срывов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в четверг последний экзамен основного периода написали участники ЕГЭ из Калининградской области

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что объективность проведения ЕГЭ в этом году не вызывает сомнений.

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Следующим экзаменом был русский язык, который прошел 4 июня, 8 июня состоялись экзамены по математике базового и профильного уровней, 11 июня – по обществознанию, физике. Пятнадцатого июня сдавали биологию, географию и иностранные языки (письменную часть), а 18 и 19 июня – иностранные языки (устную часть) и информатику.

С 22 по 25 июня были предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам.