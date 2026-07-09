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В России завершился основной период сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 09.07.2026
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16:04 09.07.2026
В России завершился основной период сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор: основной период сдачи ЕГЭ завершился в России без сбоев

© РИА НовостиЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости
Единый государственный экзамен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основной период сдачи ЕГЭ-2026 завершился в России вовремя и без сбоев.
  • Последний экзамен основного периода написали участники ЕГЭ из Калининградской области.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Основной период сдачи ЕГЭ-2026 завершился в России вовремя и без сбоев, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Основной период ЕГЭ завершился в России вовремя, без срывов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в четверг последний экзамен основного периода написали участники ЕГЭ из Калининградской области.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что объективность проведения ЕГЭ в этом году не вызывает сомнений.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Следующим экзаменом был русский язык, который прошел 4 июня, 8 июня состоялись экзамены по математике базового и профильного уровней, 11 июня – по обществознанию, физике. Пятнадцатого июня сдавали биологию, географию и иностранные языки (письменную часть), а 18 и 19 июня – иностранные языки (устную часть) и информатику.
С 22 по 25 июня были предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам.
Завершился основной период так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.
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ОбществоРоссияКалининградская областьАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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