Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ показала скриншоты переписки с кукраинским куратором задержанной россиянки.

Задержанная установила видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером и готовила квартиру для исполнителя теракта.

Куратор инспектировал ее, как пользоваться камерой, она отправляла ему отснятые фотографии.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. ФСБ показала скриншоты переписки задержанной за помощь украинским спецслужбам россиянки с ее украинским куратором, делавшим вид, что поддерживает с ней романтические отношения.

Ранее ФСБ сообщила, что задержана завербованная спецслужбами Украины россиянка, которая установила видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером, а также готовила съемную квартиру для исполнителя теракта. Координатор имитировал романтические отношения и обещал после выполнения всех поручений продолжить их на Украине.

"Малыш, перезагрузи камеру на двор", - написал задержанной куратор.

Из сообщений следует, что он инструктировал задержанную, как пользоваться камерой, а она присылала ему информацию о том, сколько ей нужно денег на съем квартиры. Координатор отвечал, к кому можно обратиться за средствами. На изображениях также видно, как задержанная ставила на сообщения координатора реакции в виде сердечек.

Кроме того, демонстрируется карточка маркетплейса с камерами, которые она приобрела по указанию Киева. Также показаны некоторые фотографии, которые наблюдавшая за высокопоставленными россиянами пособница отправляла украинским спецслужбам.