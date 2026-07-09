ФСБ показала скриншоты переписки задержанной россиянки с куратором из Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ показала скриншоты переписки с кукраинским куратором задержанной россиянки.
- Задержанная установила видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером и готовила квартиру для исполнителя теракта.
- Куратор инспектировал ее, как пользоваться камерой, она отправляла ему отснятые фотографии.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. ФСБ показала скриншоты переписки задержанной за помощь украинским спецслужбам россиянки с ее украинским куратором, делавшим вид, что поддерживает с ней романтические отношения.
Ранее ФСБ сообщила, что задержана завербованная спецслужбами Украины россиянка, которая установила видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером, а также готовила съемную квартиру для исполнителя теракта. Координатор имитировал романтические отношения и обещал после выполнения всех поручений продолжить их на Украине.
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"Малыш, перезагрузи камеру на двор", - написал задержанной куратор.
Из сообщений следует, что он инструктировал задержанную, как пользоваться камерой, а она присылала ему информацию о том, сколько ей нужно денег на съем квартиры. Координатор отвечал, к кому можно обратиться за средствами. На изображениях также видно, как задержанная ставила на сообщения координатора реакции в виде сердечек.
Кроме того, демонстрируется карточка маркетплейса с камерами, которые она приобрела по указанию Киева. Также показаны некоторые фотографии, которые наблюдавшая за высокопоставленными россиянами пособница отправляла украинским спецслужбам.
ФСБ в четверг сообщила, что сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной серии диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России.