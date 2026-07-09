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В ОП предложили ввести допвыплату пенсионерам после 70 лет​ - РИА Новости, 09.07.2026
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04:56 09.07.2026
В ОП предложили ввести допвыплату пенсионерам после 70 лет​

Гриб предложил ввести допвыплату пенсионерам после 70 лет​

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий в Новосибирске
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выдача пенсий в Новосибирске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил о предложении ввести в России дополнительную выплату для граждан, достигших 70-летнего возраста.
  • Размер выплаты должен составлять не менее трех-четырех МРОТ.
  • Также предложено предусмотреть дополнительные выплаты для граждан, достигших 75 и 80 лет, с последующим назначением каждые пять лет.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дополнительную выплату гражданам, достигшим 70-летнего возраста, предлагается ввести в России, ее размер должен составлять несколько МРОТ, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Я считаю, что если человек дожил до 70 лет, то ему прибавка обязательно нужна. Чтобы дожить до 70 лет, люди занимаются спортом, заботятся о своем здоровье, делают профилактику, ездят в санаторий, тратят деньги на поддержание здоровья... Размер такой выплаты должен составлять не менее трех-четырех МРОТ", - сказал Гриб.
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Он предположил, что такая выплата может стать не только "премией к юбилею", но и признанием усилий людей, которые заботятся о своем здоровье. Кроме того, эксперт предложил предусмотреть дополнительные выплаты для граждан, достигших 75 и 80 лет, а затем назначать их каждые пять лет.
"Отдельные выплаты тоже нужно не забывать для тех, кто дожил и до 75, и до 80 лет. И считаю, что после 70 эти выплаты можно делать каждые пять лет", - добавил он.
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