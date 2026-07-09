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В России в 2027 году вырастут все виды пенсий - РИА Новости, 09.07.2026
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02:47 09.07.2026
В России в 2027 году вырастут все виды пенсий

Доцент Иванова-Швец: в России в 2027 году повысят все виды пенсий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России в 2027 году будут повышены все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, а также пенсии военных и произойдет перерасчет пенсий для работающих граждан.
  • Сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране, а привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы: вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля.
  • В течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков, плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров с 1 августа и повышение накопительных пенсий, а также индексация пенсий военных в октябре.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан.
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"Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, размеры зависят от вида пенсий. Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу года", - сказала Иванова-Швец.
Она уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля.
При этом, как подчеркнула эксперт, порядок индексации социальных пенсий останется прежним и планируется на 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков.
По словам эксперта, с 1 августа 2027 года предусмотрен также плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров и повышение накопительных пенсий. В октябре пенсии военных также вырастут за счет плановой индексации.
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