В России в 2027 году вырастут все виды пенсий

Краткий пересказ от РИА ИИ В России в 2027 году будут повышены все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, а также пенсии военных и произойдет перерасчет пенсий для работающих граждан.

Сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране, а привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы: вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля.

В течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков, плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров с 1 августа и повышение накопительных пенсий, а также индексация пенсий военных в октябре.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан.

"Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, размеры зависят от вида пенсий. Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу года", - сказала Иванова-Швец

Она уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля.

При этом, как подчеркнула эксперт, порядок индексации социальных пенсий останется прежним и планируется на 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков.