Пашинян рассказал о проекте новой конституции Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что проект текста новой конституции страны будет опубликован до конца года.
ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Проект текста новой конституции Армении будет опубликован до конца года, сообщил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Конкретных сроков сказать не могу. До конца года опубликуем", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос, когда будет опубликован текст нового основного закона республики.
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