В Екатеринбурге нашли пожилую пару, пропавшую во время поездки за грибами

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожилая супружеская пара, которая уехала за грибами и пропала, найдена живой.

Поиск длился почти сутки и начался вечером 8 июля.

В поисках участвовали специалисты отряда «ЛизаАлерт», экипаж аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск», сотрудники лесничества, полиция.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Пожилую супружескую пару, которая больше суток назад уехала на своей машине за грибами, нашли, они не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

По данным отряда, пожилая пара, мужчина 78 лет и женщина 77 лет, уехала за грибами на собственной машине утром в среду и пропала, их телефоны были недоступны. Поиски начались вечером того же дня. По словам дочери пропавших, обычно родители ездят в лес на два-три часа, так как у матери больные ноги.

"Пропавшая супружеская пара найдена живой. Супругов искали почти сутки. Поиск начался вечером 8 июля, когда близкие поняли, что Николай Иванович и Мария Евгеньевна самостоятельно из леса не выйдут. Утром супругам удалось выйти на связь и сообщить, где они находятся. Телефоны были почти разряжены", – сказала собеседница агентства.

Она отметила, что специалисты отряда "ЛизаАлерт" смогли понять, где находятся пропавшие, на место отправился экипаж аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск".

"Им и удалось обнаружить грибников. На одном из внедорожников их доставили в штаб поиска. Серьезно они не пострадали, но на место вызвали скорую помощь, чтобы убедиться, что с ними все в порядке", – уточнили в пресс-службе.