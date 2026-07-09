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В Екатеринбурге нашли пожилую пару, пропавшую во время поездки за грибами - РИА Новости, 09.07.2026
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15:48 09.07.2026
В Екатеринбурге нашли пожилую пару, пропавшую во время поездки за грибами

В Екатеринбурге нашли пожилую пару, пропавшую во время поездки в лес за грибами

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожилая супружеская пара, которая уехала за грибами и пропала, найдена живой.
  • Поиск длился почти сутки и начался вечером 8 июля.
  • В поисках участвовали специалисты отряда «ЛизаАлерт», экипаж аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск», сотрудники лесничества, полиция.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Пожилую супружескую пару, которая больше суток назад уехала на своей машине за грибами, нашли, они не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
По данным отряда, пожилая пара, мужчина 78 лет и женщина 77 лет, уехала за грибами на собственной машине утром в среду и пропала, их телефоны были недоступны. Поиски начались вечером того же дня. По словам дочери пропавших, обычно родители ездят в лес на два-три часа, так как у матери больные ноги.
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"Пропавшая супружеская пара найдена живой. Супругов искали почти сутки. Поиск начался вечером 8 июля, когда близкие поняли, что Николай Иванович и Мария Евгеньевна самостоятельно из леса не выйдут. Утром супругам удалось выйти на связь и сообщить, где они находятся. Телефоны были почти разряжены", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что специалисты отряда "ЛизаАлерт" смогли понять, где находятся пропавшие, на место отправился экипаж аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск".
"Им и удалось обнаружить грибников. На одном из внедорожников их доставили в штаб поиска. Серьезно они не пострадали, но на место вызвали скорую помощь, чтобы убедиться, что с ними все в порядке", – уточнили в пресс-службе.
Там рассказали, что в поисках участвовали 25 специалистов Уральского регионального поисково-спасательного отряда, сотрудники лесничества, полиция, отряды "РМК Поиск" и "ЛизаАлерт".
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