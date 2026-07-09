Чем не стоит мазать кожу при солнечных ожогах, рассказала косметолог

Краткий пересказ от РИА ИИ Косметолог Марият Мухина предупредила, что жирные кремы и масла могут задерживать тепло и усиливать ожоговую травму.

Мухина предостерегла от использования сметаны при ожогах из-за риска инфекции и отсутствия заживляющего эффекта.

Косметолог отметила, что средства с высоким содержанием спирта, ментола, камфоры, а также продукты с парабенами и химическими добавками могут усугубить состояние кожи при ожогах.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жирные кремы и масла, нанесенные на ожог, могут задерживать тепло и усиливать травму, поэтому их лучше не использовать, предупредила косметолог Марият Мухина.

"Многие также любят мазать кожу маслами животного происхождения и жирными кремами или вообще пищевой продукцией. Однако иногда они лишь удерживают тепло и усиливают ожоговую травму", - сказала Мухина NEWS.ru

По словам косметолога, сметану не стоит использовать при ожогах, так как она нестерильна, может вызвать инфекцию и не помогает заживлению кожи. Также она предостерегла от использования средств, содержащих спирт, ментол и камфору в высоких концентрациях.