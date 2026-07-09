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Чем не стоит мазать кожу при солнечных ожогах, рассказала косметолог - РИА Новости, 09.07.2026
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13:12 09.07.2026
Чем не стоит мазать кожу при солнечных ожогах, рассказала косметолог

Косметолог Мухина: жирные кремы и масла могут усиливать травму при ожогах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщина загорает на пляже
Женщина загорает на пляже - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Косметолог Марият Мухина предупредила, что жирные кремы и масла могут задерживать тепло и усиливать ожоговую травму.
  • Мухина предостерегла от использования сметаны при ожогах из-за риска инфекции и отсутствия заживляющего эффекта.
  • Косметолог отметила, что средства с высоким содержанием спирта, ментола, камфоры, а также продукты с парабенами и химическими добавками могут усугубить состояние кожи при ожогах.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жирные кремы и масла, нанесенные на ожог, могут задерживать тепло и усиливать травму, поэтому их лучше не использовать, предупредила косметолог Марият Мухина.
"Многие также любят мазать кожу маслами животного происхождения и жирными кремами или вообще пищевой продукцией. Однако иногда они лишь удерживают тепло и усиливают ожоговую травму", - сказала Мухина NEWS.ru.
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По словам косметолога, сметану не стоит использовать при ожогах, так как она нестерильна, может вызвать инфекцию и не помогает заживлению кожи. Также она предостерегла от использования средств, содержащих спирт, ментол и камфору в высоких концентрациях.
"Противопоказано мазать ожоговые поверхности пенками с поверхностно-активными веществами, гелями с ароматизаторами и красителями, продуктами с химическими добавками, которые могут вызвать аллергию или контактный дерматит. Они содержат парабены, что может усугубить некроз кожи", - резюмировала Мухина.
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