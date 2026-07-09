ОЗХО восстановила права и привилегии Сирии по Конвенции о химоружии

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполнительный совет ОЗХО восстановил права и привилегии Сирии по Конвенции о запрещении химоружия.

Прогресс сирийских властей в решении вопросов, связанных с программой химического оружия, был признан советом.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) восстановил права и привилегии Сирии по Конвенции о запрещении химоружия, признав прогресс сирийских властей по урегулированию вопросов, связанных с химическим досье, говорится в его заявлении.

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"Сегодня исполнительный совет ОЗХО принял решение о восстановлении прав и привилегий Сирии в рамках Конвенции о применении химического оружия, признавая прогресс, достигнутый сирийскими властями в решении вопросов, связанных с программой химического оружия", - говорится в заявлении организации в соцсети Х

Как отмечается, это решение последовало за существенным изменением обстоятельств, произошедшим после того, как ОЗХО в 2021 году приостановила определенные права и привилегии Сирии в связи с якобы "неспособностью бывшего сирийского правительства раскрыть полный объем своей программы химического оружия и подтвержденным использованием химического оружия на территории Сирии".