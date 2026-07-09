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ОЗХО восстановила права и привилегии Сирии по Конвенции о химоружии - РИА Новости, 09.07.2026
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15:25 09.07.2026 (обновлено: 15:36 09.07.2026)
ОЗХО восстановила права и привилегии Сирии по Конвенции о химоружии

ОЗХО восстановила права Сирии по Конвенции о запрещении химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный совет ОЗХО восстановил права и привилегии Сирии по Конвенции о запрещении химоружия.
  • Прогресс сирийских властей в решении вопросов, связанных с программой химического оружия, был признан советом.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) восстановил права и привилегии Сирии по Конвенции о запрещении химоружия, признав прогресс сирийских властей по урегулированию вопросов, связанных с химическим досье, говорится в его заявлении.
В Гааге с 7 по 10 июля проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"Сегодня исполнительный совет ОЗХО принял решение о восстановлении прав и привилегий Сирии в рамках Конвенции о применении химического оружия, признавая прогресс, достигнутый сирийскими властями в решении вопросов, связанных с программой химического оружия", - говорится в заявлении организации в соцсети Х.
Как отмечается, это решение последовало за существенным изменением обстоятельств, произошедшим после того, как ОЗХО в 2021 году приостановила определенные права и привилегии Сирии в связи с якобы "неспособностью бывшего сирийского правительства раскрыть полный объем своей программы химического оружия и подтвержденным использованием химического оружия на территории Сирии".
При этом бывшие сирийские власти в прошлом заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. В январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала Сирии. За химическое разоружение Сирии организация даже получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
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В миреСирияГаагаОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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