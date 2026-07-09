В Совфеде назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Самые выгодные месяцы для отпуска до конца 2026 года — это сентябрь, октябрь и декабрь, так как в них предусмотрено по 22 рабочих дня.

Июль 2026 года также является выгодным месяцем для отпуска, поскольку в нем 23 рабочих дня.

Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, и итоговая сумма может отличаться в зависимости от различных факторов, таких как нахождение на больничном или смена работы.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самые выгодные месяцы для отпуска до конца 2026 года - это сентябрь, октябрь и декабрь, в них можно получить отпускные без потерь, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

"Наиболее выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году таким месяцем является июль, в котором 23 рабочих дня. Помимо июля, до конца 2026 года, люди могут обратить внимание на сентябрь, октябрь и декабрь - в каждом из этих месяцев предусмотрено по 22 рабочих дня", - сказал политик.

Сенатор напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев. Поэтому, по его словам, в месяцах с большим числом рабочих дней разница между отпускными и заработной платой зачастую складывается в пользу отпуска.