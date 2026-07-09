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В Совфеде назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году - РИА Новости, 09.07.2026
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04:13 09.07.2026
В Совфеде назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Гибатдинов: выгодными для отпуска станут сентябрь, октябрь и декабрь

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самые выгодные месяцы для отпуска до конца 2026 года — это сентябрь, октябрь и декабрь, так как в них предусмотрено по 22 рабочих дня.
  • Июль 2026 года также является выгодным месяцем для отпуска, поскольку в нем 23 рабочих дня.
  • Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, и итоговая сумма может отличаться в зависимости от различных факторов, таких как нахождение на больничном или смена работы.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самые выгодные месяцы для отпуска до конца 2026 года - это сентябрь, октябрь и декабрь, в них можно получить отпускные без потерь, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
"Наиболее выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году таким месяцем является июль, в котором 23 рабочих дня. Помимо июля, до конца 2026 года, люди могут обратить внимание на сентябрь, октябрь и декабрь - в каждом из этих месяцев предусмотрено по 22 рабочих дня", - сказал политик.
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Сенатор напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев. Поэтому, по его словам, в месяцах с большим числом рабочих дней разница между отпускными и заработной платой зачастую складывается в пользу отпуска.
"Важно понимать, что универсального решения не существует. Если в течение расчетного периода человек длительное время находился на больничном, менял место работы, получал нерегулярные премии или иные выплаты, итоговая сумма отпускных может отличаться", - добавил Гибатдинов.
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