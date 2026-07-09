Врач рассказала, как собрать аптечку в отпуск с ребенком

Краткий пересказ от РИА ИИ Клинический фармаколог Юлия Феоктистова рекомендует взять с собой антигистаминные препараты, средства от температуры, от ожогов, от расстройства желудка при поездке в отпуск с ребенком.

Важно иметь в аптечке средства для предотвращения укачивания в транспорте, солнцезащитные средства с SPF не ниже 50 и препараты для лечения солнечных ожогов.

В аптечке должны быть препараты от насморка и боли в горле, энтеросорбенты, антисептик для рук, а также перевязочные материалы и электронный градусник.

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. При поездке в отпуск с ребенком важно взять с собой средства от температуры, от ожогов, от расстройства желудка, а также антигистаминные препараты, сообщила РИА Новости клинический фармаколог краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке кандидат медицинских наук Юлия Феоктистова.

"Первое, с чем может столкнуться семья, путешествующая с малышом, - укачивание в транспорте. Таблетки помогут предотвратить тошноту. Солнцезащитные средства непременно должны быть в аптечке. Возьмите крем или спрей с SPF не ниже 50", - сказала врач.

Она отметила, что также стоит взять средство для лечения солнечных ожогов.

"После укусов насекомых при появлении отеков могут понадобиться антигистаминные препараты. Лучше использовать препараты второго или третьего поколения, не вызывающие сонливости, например, на основе цетиризина", - отметила Феоктистова.

По ее словам, важно взять с собой препарат от температуры, специальные охлаждающие средства - гипотермические пакеты для детей, детские охлаждающие или жаропонижающие пластыри. Но если температура повышается повторно, нужно обратиться за медпомощью.

Кроме того, стоит захватить препараты от насморка и боли в горле. Выбирая капли, нужно обращать внимание на возраст, указанный на упаковке. Применять любые сосудосуживающие капли можно не более двух-трех дней, добавила врач.

"В поездках у детей нередки расстройства желудка и кишечника. В аптечке должны быть энтеросорбенты. От ссадин, ушибов и синяков берите в дорогу перекись водорода, йод или зеленку - лучше в форме карандаша, пластырь. В дорожной аптечке для ребенка должны быть вата, бинты, спиртовые салфетки, мазь "Спасатель", - рассказала Феоктистова.