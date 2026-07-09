В UKMTO оценили трафик через Ормузский пролив после эскалации вокруг Ирана

ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Движение через Ормузский пролив продолжается, но в меньших объемах на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, следует из сообщения Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Однако в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, а иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.