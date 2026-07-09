В UKMTO оценили трафик через Ормузский пролив после эскалации вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение через Ормузский пролив продолжается, но в меньших объемах на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана.
- Суда следуют как по южному Оманскому коридору, так и по северному маршруту, контролируемому Ираном, при этом проход судов под протекцией США продолжается без сбоев.
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Движение через Ормузский пролив продолжается, но в меньших объемах на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, следует из сообщения Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Коммерческие перевозки через Ормузский пролив продолжаются в меньших объемах. Суда следуют как по южному Оманскому коридору, так и по северному маршруту, контролируемому Ираном", - говорится в отчете управления о морских инцидентах за последние два дня.
Отмечается, что проход судов, идущих под протекцией США, продолжается без сбоев.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.
Однако в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, а иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.