Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиционная партия коммунистов в Молдавии потребовала отменить ратификацию соглашения о помощи Украине.

Парламент Молдавии планирует утвердить документ Гаагской комиссии по претензиям для Украины, обязуясь вносить 0,4% общего количества взносов из бюджета.

Оппозиция в Молдавии раскритиковала проект, считая его траты неоправданными и идущими вразрез с национальными интересами страны.

КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия коммунистов потребовала отменить ратификацию соглашения о помощи Украине, обвинив руководство страны в необоснованном распределении госсредств на фоне глубокого внутреннего кризиса, данную инициативу изложила лидер партии Диана Караман.

Парламент Молдавии планирует в четверг утвердить документ Гаагской комиссии по претензиям для Украины . Согласно пояснительной записке к документу, Кишинев обязуется вносить из бюджета 0,4% общего количества взносов в рамках созданной структуры. В МИД РФ отмечали, что идеи Евросоюза о выплате Россией репараций Украине оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством российских активов. Со своей стороны, оппозиция в Молдавии раскритиковала этот проект и выступает против неоправданных трат.

"По Конституции Республика Молдова является нейтральным государством. При этом дефицит бюджета страны на 2026 год составляет почти 21 миллиард леев (около 1,16 миллиарда долларов - ред). Власть, включая правительство, полностью погрязла в коррупционных скандалах, кумовстве и неэффективном использовании народных денег. Этот документ - о помощи Киеву - навязывает Кишиневу дополнительные обязательства в пользу Украины, требует дополнительных расходов из государственного бюджета ", - заявила Караман в ходе заседания парламента, которое транслируется онлайн в соцсети Facebook*.

Ее инициативу поддержали другие оппозиционные силы - фракция социалистов, "Наша партия", ряд независимых депутатов, голосующих с оппозицией. Оппозиция подчеркнула, что действия прозападного большинства идут вразрез с национальными интересами страны, где население страдает от падения уровня жизни. Несмотря на протесты оппозиции, депутаты правящей ПДС отказались снимать вопрос с рассмотрения.