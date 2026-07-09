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В Молдавии потребовали отменить ратификацию соглашения о помощи Украине - РИА Новости, 09.07.2026
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16:00 09.07.2026 (обновлено: 16:01 09.07.2026)
В Молдавии потребовали отменить ратификацию соглашения о помощи Украине

Партия Караман призвала отменить ратификацию соглашения о помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционная партия коммунистов в Молдавии потребовала отменить ратификацию соглашения о помощи Украине.
  • Парламент Молдавии планирует утвердить документ Гаагской комиссии по претензиям для Украины, обязуясь вносить 0,4% общего количества взносов из бюджета.
  • Оппозиция в Молдавии раскритиковала проект, считая его траты неоправданными и идущими вразрез с национальными интересами страны.
КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия коммунистов потребовала отменить ратификацию соглашения о помощи Украине, обвинив руководство страны в необоснованном распределении госсредств на фоне глубокого внутреннего кризиса, данную инициативу изложила лидер партии Диана Караман.
Парламент Молдавии планирует в четверг утвердить документ Гаагской комиссии по претензиям для Украины. Согласно пояснительной записке к документу, Кишинев обязуется вносить из бюджета 0,4% общего количества взносов в рамках созданной структуры. В МИД РФ отмечали, что идеи Евросоюза о выплате Россией репараций Украине оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством российских активов. Со своей стороны, оппозиция в Молдавии раскритиковала этот проект и выступает против неоправданных трат.
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"По Конституции Республика Молдова является нейтральным государством. При этом дефицит бюджета страны на 2026 год составляет почти 21 миллиард леев (около 1,16 миллиарда долларов - ред). Власть, включая правительство, полностью погрязла в коррупционных скандалах, кумовстве и неэффективном использовании народных денег. Этот документ - о помощи Киеву - навязывает Кишиневу дополнительные обязательства в пользу Украины, требует дополнительных расходов из государственного бюджета ", - заявила Караман в ходе заседания парламента, которое транслируется онлайн в соцсети Facebook*.
Ее инициативу поддержали другие оппозиционные силы - фракция социалистов, "Наша партия", ряд независимых депутатов, голосующих с оппозицией. Оппозиция подчеркнула, что действия прозападного большинства идут вразрез с национальными интересами страны, где население страдает от падения уровня жизни. Несмотря на протесты оппозиции, депутаты правящей ПДС отказались снимать вопрос с рассмотрения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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