В Тюмени спасли новорожденного ребенка с редчайшим пороком сердца

ТЮМЕНЬ, 9 июл – РИА Новости. Новорожденного ребенка с редчайшим пороком сердца спасли кардиологи в Тюмени, создав клапан из его собственных тканей, который будет расти вместе с ним и не потребует новых операций, сообщил губернатор Александр Моор.