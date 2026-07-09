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В Тюмени спасли новорожденного ребенка с редчайшим пороком сердца - РИА Новости, 09.07.2026
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12:06 09.07.2026 (обновлено: 12:11 09.07.2026)
В Тюмени спасли новорожденного ребенка с редчайшим пороком сердца

Тюменские кардиологи провели уникальную операцию на сердце младенца

© Александр Моор/MAXТюменские кардиологи, спасшие новорожденного ребенка с редчайшим пороком сердца
Тюменские кардиологи, спасшие новорожденного ребенка с редчайшим пороком сердца - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Александр Моор/MAX
Тюменские кардиологи, спасшие новорожденного ребенка с редчайшим пороком сердца
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кардиологи в Тюмени спасли новорожденного с редчайшим пороком сердца.
  • Врачи создали клапан из собственных тканей ребенка, который будет расти вместе с ним.
  • Это первый случай применения подобного метода лечения в России при таком сочетании патологий.
ТЮМЕНЬ, 9 июл – РИА Новости. Новорожденного ребенка с редчайшим пороком сердца спасли кардиологи в Тюмени, создав клапан из его собственных тканей, который будет расти вместе с ним и не потребует новых операций, сообщил губернатор Александр Моор.
Операцию выполнила команда специалистов Областной клинической больницы № 1 под руководством заведующего кардиохирургическим отделением № 2 Кирилла Горбатикова.
«
"Перед врачами стояла задача – восстановить анатомию крошечного органа так, чтобы результат служил пациенту всю жизнь. При стандартном подходе установленный в легочную артерию протез нужно менять, так как организм растет. Тюменские специалисты создали клапан из тканей малыша, который будет расти вместе с ним, не требовать постоянной замены и новых операций", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
У пациента было такое сочетание патологий, при котором подобный метод лечения в России еще никто не применял - тюменские врачи стали первыми, отмечается в сообщении. Сейчас малыш дома, идет на поправку.
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