Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области объявили ракетную опасность, запущена система оповещения.
- Жителям рекомендовано оставаться дома или искать ближайшее укрытие, ракетную опасность в области объявляли уже третий раз за день.
БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Брянской области , сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
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"Ракетная опасность! На территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал врио губернатора.
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, Ковальчук посоветовал направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.
Ракетную опасность в Брянской области объявили уже третий раз за день.
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