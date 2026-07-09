В Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области объявлена ракетная опасность.
- Врио губернатора Егор Ковальчук рекомендовал жителям оставаться дома или искать ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«
"Ракетная опасность! На территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, врио губернатора рекомендовал направляться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.