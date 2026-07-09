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Европе безразличны погибшие в России и на Украине, заявила Евстигнеева - РИА Новости, 09.07.2026
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19:19 09.07.2026
Европе безразличны погибшие в России и на Украине, заявила Евстигнеева

Евстигнеева: Европе безразлично, сколько гибнет людей в России и на Украине

© AP Photo / John MinchilloИсполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева
Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что европейцам безразлично, сколько гибнет людей в России и на Украине.
  • По ее мнению, европейские страны продолжат вооружать Киев, несмотря на новые трагедии, жертвы и разрушения.
ООН, 9 июл - РИА Новости. Европейцам безразлично, сколько гибнет людей в России и на Украине, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Им все равно, сколько гибнет людей – и в России, и на Украине. Весь этот словесный гуманизм не стоит и ломаного гроша. Они продолжат вооружать Киев, прекрасно понимая, что это неизбежно ведет к новым трагедиям, жертвам и разрушениям", - заявила Евстигнеева на заседании СБ ООН.
Как она считает, европейских коллег в желании нанести России максимальный ущерб руками украинцев "не останавливают ни кровь мирных жителей, ни гибель женщин, стариков и детей".
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