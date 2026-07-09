Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что европейцам безразлично, сколько гибнет людей в России и на Украине.
- По ее мнению, европейские страны продолжат вооружать Киев, несмотря на новые трагедии, жертвы и разрушения.
ООН, 9 июл - РИА Новости. Европейцам безразлично, сколько гибнет людей в России и на Украине, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
Как она считает, европейских коллег в желании нанести России максимальный ущерб руками украинцев "не останавливают ни кровь мирных жителей, ни гибель женщин, стариков и детей".