Европе безразличны погибшие в России и на Украине, заявила Евстигнеева

ООН, 9 июл - РИА Новости. Европейцам безразлично, сколько гибнет людей в России и на Украине, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Как она считает, европейских коллег в желании нанести России максимальный ущерб руками украинцев "не останавливают ни кровь мирных жителей, ни гибель женщин, стариков и детей".