Оман выступил против сборов за судоходство в Ормузском проливе

ДОХА, 9 июл - РИА Новости. Оман не поддерживает введение сборов за проход через Ормузский пролив, говорится в заявлении султаната, озвученном на заседании Международной морской организации ООН.

"Султанат Оман вновь заявляет, что право транзитного прохода через проливы, используемые для международного судоходства, гарантировано нормами международного права. Он твердо придерживается этих правовых принципов и не поддерживает введение сборов для судов, следующих через Ормузский пролив", - привел заявление арабский деловой телеканал "Аш-Шарк".