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Оман выступил против сборов за судоходство в Ормузском проливе - РИА Новости, 09.07.2026
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17:16 09.07.2026
Оман выступил против сборов за судоходство в Ормузском проливе

В Омане не поддерживают введение сборов за проход через Ормузский пролив

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANAСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оман не поддерживает введение сборов за проход через Ормузский пролив и придерживается принципов международного права.
  • Оман и Иран представили США план по управлению судоходством через Ормузский пролив, который предусматривает взимание административных сборов.
ДОХА, 9 июл - РИА Новости. Оман не поддерживает введение сборов за проход через Ормузский пролив, говорится в заявлении султаната, озвученном на заседании Международной морской организации ООН.
"Султанат Оман вновь заявляет, что право транзитного прохода через проливы, используемые для международного судоходства, гарантировано нормами международного права. Он твердо придерживается этих правовых принципов и не поддерживает введение сборов для судов, следующих через Ормузский пролив", - привел заявление арабский деловой телеканал "Аш-Шарк".
На этой неделе источники сообщили NBC News, что султанат Оман и Иран представили США план по управлению судоходством через Ормузский пролив, который предусматривает взимание административных сборов. Заключенный между США и Ираном меморандум о взаимопонимании предусматривает беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней, после чего Иран и Оман должны выработать механизм управления судоходством в проливе при координации с региональными государствами.
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