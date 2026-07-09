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В Белгородской области один человек погиб и пятеро ранены при атаках ВСУ - РИА Новости, 09.07.2026
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11:38 09.07.2026 (обновлено: 11:57 09.07.2026)
В Белгородской области один человек погиб и пятеро ранены при атаках ВСУ

В Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб и 5 получили ранения

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области один человек погиб в результате атак со стороны ВСУ.
  • Пятеро человек, среди которых ребенок, получили ранения.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро, среди которых ребенок, получили ранения результате в атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
"В результате террористических атак со стороны ВСУ один человек погиб, а пятеро, среди которых ребенок, получили ранения", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Как уточнили в штабе, беспилотник нанес удар по автомобилю в Белгородском округе, от полученных травм мужчина скончался на месте. Еще двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы. У 16-летнего юноши проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги, у женщины множественные осколочные ранения тела, добавили в оперштабе.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру пострадал боец "Орлана"… В Грайворонском округе в районе села Замостье от атаки FPV-дрона на автомобиль две женщины получили осколочные ранения голеней, предплечья и волосистой части головы", - заявили в оперштабе, подчеркнув, что пострадавших госпитализируют в городскую больницу №2 города Белгорода.
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