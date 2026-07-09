В Белгородской области один человек погиб и пятеро ранены при атаках ВСУ

БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро, среди которых ребенок, получили ранения результате в атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.

Как уточнили в штабе, беспилотник нанес удар по автомобилю в Белгородском округе, от полученных травм мужчина скончался на месте. Еще двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы. У 16-летнего юноши проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги, у женщины множественные осколочные ранения тела, добавили в оперштабе.