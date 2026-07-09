В Херсонской области один человек погиб и двое пострадали из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Херсонской области погиб один мирный житель и двое ранены из-за атаки ВСУ.

Удар БПЛА по территории Ивановской ЦРБ привел к гибели мужчины 1977 года рождения и повреждению двух автомобилей скорой помощи.

Ранения получили две женщины: в Великих Копанях пострадала женщина 1961 года рождения, в Алешках — женщина 1979 года рождения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб и еще двое были ранены из-за атаки ВСУ в Херсонской области за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

« "За минувшие сутки варварские атаки украинских террористов убили одного жителя Херсонской области, два человека пострадало", - написал он в своем канале на платформе "Макс".

Он сообщил, что ударом БПЛА по территории Ивановской ЦРБ был убит мужчина 1977 года рождения, также были повреждены два автомобиля скорой помощи.

Также ранения получили две женщины. В Великих Копанях в результате атаки дрона пострадала женщина 1961 года рождения, она госпитализирована в Скадовскую больницу. В Алешках ранения получила женщина 1979 года рождения, она доставлена в Алешкинскую ЦРБ.