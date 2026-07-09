Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что НАТО и ЕС не скрывают своих агрессивных намерений против России.
- Он отметил, что страны НАТО сознательно делают ставку на эскалацию и удары по мирным российским городам.
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. НАТО и ЕС уже не скрывают своих агрессивных намерений против России, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Вновь вынужден обратиться к теме гибридной войны, которую НАТО и Европейский союз ведут против нашей страны, поскольку поводов для этого западные коллеги с каждым днем дают нам все больше и больше. Своих агрессивных намерений по отношению к России оба упомянутых русофобских объединения уже не скрывают", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ в четверг. Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
"Фактически финский лидер открыто признал, что страны НАТО сознательно делают ставку на эскалацию и удары по мирным российским городам, чтобы посеять смуту и расколоть наше общество", - отметил Полянский.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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