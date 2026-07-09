НАТО и ЕС не скрывают агрессивных намерений против России, заявил Полянский

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что НАТО и ЕС не скрывают своих агрессивных намерений против России.

Он отметил, что страны НАТО сознательно делают ставку на эскалацию и удары по мирным российским городам.

ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. НАТО и ЕС уже не скрывают своих агрессивных намерений против России, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Вновь вынужден обратиться к теме гибридной войны, которую НАТО и Европейский союз ведут против нашей страны, поскольку поводов для этого западные коллеги с каждым днем дают нам все больше и больше. Своих агрессивных намерений по отношению к России оба упомянутых русофобских объединения уже не скрывают", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ в четверг. Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.

Так, российский дипломат напомнил, что президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times 7 июля заявил, что все лидеры стран НАТО одобряют удары ВСУ вглубь российской территории.

"Фактически финский лидер открыто признал, что страны НАТО сознательно делают ставку на эскалацию и удары по мирным российским городам, чтобы посеять смуту и расколоть наше общество", - отметил Полянский.