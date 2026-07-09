Журналист раскрыл, как Трамп посмеялся над Зеленским на встрече в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналист Алекс Христофору заявил, что президент США Дональд Трамп насмехался над Владимиром Зеленским, говоря о лицензии на производство ракет для систем Patriot.

Наладить производство ракет для американских систем ПВО на Украине невозможно в короткие сроки — на это уйдут годы, заявил Христофору.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп насмехался над Владимиром Зеленским, говоря о лицензии на производство ракет для систем Patriot, считает кипрский журналист Алекс Христофору.

"Он откровенно его высмеивал. Трамп вообще не хотел там находиться. Он не хотел присутствовать на саммите НАТО . Не хотел встречаться с Зеленским. Это было совершенно очевидно. И он буквально издевался над ним", — заявил Христофору в эфире YouTube-канала.

По словам журналиста, наладить производство ракет для американских систем ПВО невозможно в короткие сроки: на это уйдут годы, а сам процесс будет сопровождаться множеством юридических препятствий. Поэтому, считает Христофору, слова Трампа скорее были насмешкой, чем реальным обещанием.

"Это все полная ерунда. Украине понадобится двадцать лет, чтобы начать выпускать перехватчики для Patriot: нужно наладить производство, построить завод, обеспечить его защиту от российских ударов, выстроить все логистические цепочки. Это займет десять, а то и двадцать лет. А проблема с оружием у Украины существует уже сегодня. Причем она требует немедленного решения. У них фактически нет системы противовоздушной обороны, даже для защиты столицы", — заключил он.