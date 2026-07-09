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Объекты жизнеобеспечения в Херсонской области перевели на резервное питание - РИА Новости, 09.07.2026
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13:23 09.07.2026
Объекты жизнеобеспечения в Херсонской области перевели на резервное питание

Сальдо: восстановление электроснабжения в Херсонской области продолжается

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены.
  • Медицинские учреждения, скорая помощь и объекты жизнеобеспечения переведены на резервное питание, восстановление электроснабжения продолжается.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Объекты жизнеобеспечения Херсонской области перевели на резервное питание, восстановление электроснабжения региона продолжается, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В четверг Сальдо сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично обесточены.
«
"В Херсонской области продолжается восстановление электроснабжения. Медицинские учреждения, скорая помощь и объекты жизнеобеспечения переведены на резервное питание. Все экстренные и оперативные службы в полной мере продолжают выполнять свои задачи", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
По его словам, аварийные бригады уже работают на участках, где это безопасно.
"Туда, где сохраняется угроза повторных атак БПЛА, специалисты зайдут сразу после оценки рисков", - подчеркнул губернатор.
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