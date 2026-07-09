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НТК в первом полугодии увеличила перевозки грузов до 67,5 млн тонн - РИА Новости, 09.07.2026
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14:24 09.07.2026
НТК в первом полугодии увеличила перевозки грузов до 67,5 млн тонн

НТК за 6 месяцев 2026 года перевезла 6,75 млн тонн различных грузов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкТоварные вагоны
Товарные вагоны - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Товарные вагоны. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Национальная транспортная компания (НТК) в первом полугодии 2026 года перевезла 67,5 миллиона тонн грузов — на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.
Как отмечается в сообщении, такой результат был достигнут на фоне снижения грузовой базы за счет ее диверсификации, перераспределения парка, адаптации логистических решений к новой конфигурации спроса и расширения работы на внутреннем рынке.
Положительная динамика в январе-июне была обеспечена за счет роста перевозки каменного угля (53 189 862 тонны, +6,5% год к году), удобрений (6 553 530 тонн, +6,3%). При этом наибольшую прибавку дала транспортировка руд (5 405 797 тонн, +18,1%) и минерально-строительных грузов (968 740 тонн, +152,6%).
"Рост по руде и строительным материалам формируют не разовые сделки, а целый набор производственных и инфраструктурных задач. Это могут быть поставки для строительства и модернизации промышленных объектов, где клиенту нужен не просто вагон, а предсказуемая и прозрачная схема доставки. Для нас такие сегменты важны еще и потому, что мы своими действиями возвращаем грузы обратно на сеть железных дорог, что положительно сказывается на экономике. А в некоторых случаях даже позволяет промышленности увеличить производство грузов благодаря предсказуемой логистике", — приводится в сообщении комментарий начальника управления аналитики НТК Артема Тихомирова.
В июне 2026 года средний парк НТК превышал 62 тысячи полувагонов. Рабочий парк составил 56 тысяч единиц, из которых в ежедневной работе было задействовано 55 тысяч вагонов. Коэффициент использования рабочего парка достиг 97,8%, а от общего парка — 88,6%.
"Несмотря на то, что рынок чувствует снижение общего грузопредъявления, правильная расстановка подвижного состава позволяет повысить качество использования инновационного состава на грузонапряженных направлениях. И при этом сокращает издержки компании, связанные с временно незадействованными стандартным вагонами", - отметили в компании.
 
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