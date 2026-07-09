НОВИКОМ рассказал о поддержке инженерных кадров на "Иннопроме-2026"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") представил проекты по поддержке кадрового потенциала промышленности и привлечения молодых специалистов на "Иннопроме-2026", сообщает пресс-служба кредитной организации.

О финансировании социальных проектов госкорпорации "Ростех" на сессии "Новая элита промышленности: инженер — конструктор реальности" рассказала старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева.

Представитель банка указала, что устойчивое развитие промышленности невозможно без системной подготовки кадров и создания условий для привлечения и удержания квалифицированных специалистов. Поэтому кредитная компания участвует в реализации профориентационных и социальных проектов госкорпорации "Ростех", поддерживая действующих и будущих работников на каждом этапе карьерного трека.

"Поддержка кадрового потенциала промышленности требует системной работы на всех этапах: начиная с профориентации будущих специалистов — школьников и студентов технических специальностей колледжей и вузов — и продолжая содействием инженерам на предприятиях — молодым специалистам и опытным наставникам. Финансируя проекты госкорпорации "Ростех", НОВИКОМ способствует решению стратегических задач по привлечению, развитию и закреплению квалифицированных кадров на предприятиях промышленности", — приводит пресс-служба слова Лаврентьевой.

Помимо этого, финансовая организация поддерживает создание образовательных проектов, направленных на подготовку будущих инженеров для предприятий авиационного комплекса. Например, при содействии банка приобретено современное мультимедийное оборудование для виртуального музея "ОДК-Авиадвигатель" и компьютерного класса в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Кроме того, банк помогает проводить молодежные мероприятия "Ростеха" и Союза машиностроителей России: инженерную олимпиаду "Звезда", Всероссийскую акцию "Неделя без турникетов", и выступает официальным партнером Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего".

В дополнение к упомянутому, финансовая компания активно поддерживает молодых специалистов и других работников предприятий. Одним из ключевых инструментов этой работы является мотивационная программа "Развитие", реализуемая совместно с госкорпорацией "Ростех". Она позволяет работодателям поощрять приоритетные для них категории работников. За четыре года к ней подключились 385 предприятий по всей России.

Совместно с госкорпорацией "Ростех" и холдингом "РТ-Финанс" НОВИКОМ также реализует программу повышения финансовой грамотности, объединяющую лекции, семинары и дистанционные вебинары, направленные на развитие финансового интеллекта, формирование навыков эффективного управления личными сбережениями и защиту от мошенников.