Новак призвал контролировать снабжение топливом регионов северного завоза

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что снабжение топливом регионов северного завоза должно быть на особом контроле властей.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Снабжение топливом регионов северного завоза должно быть на особом контроле властей, а решения - приниматься в кратчайшие сроки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит правительство России по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.

Новак отметил, что в условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных органов власти.

"Отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения приниматься в кратчайшие сроки", - цитирует Новака кабмин.

В рамках совещания власти подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза. Главы регионов, на территориях которых осуществляется северный завоз, доложили о текущем положении дел на региональных рынках топлива. В частности, были рассмотрены вопросы наличия и объемов запасов нефтепродуктов, организации логистики, графиков поставок, распределения ресурсов между отдаленными населенными пунктами, добавляется в сообщении кабмина.