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Новак призвал контролировать снабжение топливом регионов северного завоза - РИА Новости, 09.07.2026
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18:46 09.07.2026 (обновлено: 18:59 09.07.2026)
Новак призвал контролировать снабжение топливом регионов северного завоза

Новак: регионы северного завоза нуждаются в особом контроле властей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что снабжение топливом регионов северного завоза должно быть на особом контроле властей.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Снабжение топливом регионов северного завоза должно быть на особом контроле властей, а решения - приниматься в кратчайшие сроки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит правительство России по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.
Новак отметил, что в условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных органов власти.
"Отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения приниматься в кратчайшие сроки", - цитирует Новака кабмин.
В рамках совещания власти подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза. Главы регионов, на территориях которых осуществляется северный завоз, доложили о текущем положении дел на региональных рынках топлива. В частности, были рассмотрены вопросы наличия и объемов запасов нефтепродуктов, организации логистики, графиков поставок, распределения ресурсов между отдаленными населенными пунктами, добавляется в сообщении кабмина.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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