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Носкова впервые в карьере сыграет в финале Уимблдона - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Теннис
 
20:14 09.07.2026
Носкова впервые в карьере сыграет в финале Уимблдона

Носкова победила украинку Костюк и вышла в финал Уимблдона

© TennisChannelЧешская теннисистка Линда Носкова
Чешская теннисистка Линда Носкова - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© TennisChannel
Чешская теннисистка Линда Носкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале Уимблдона.
  • Встреча завершилась победой Носковой со счетом 6:4, 6:4 и продолжалась 1 час 19 минут.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой посеянной под девятым номером Носковой со счетом 6:4, 6:4. Костюк была посеяна на турнире под 12-м номером. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Носковой 21 год, она впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема. Прежде лучшим достижением чешки был четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.
В финале соперницей Носковой станет ее соотечественница Каролина Мухова (10-й номер посева). Впервые в истории турниров Большого шлема в финале женского одиночного разряда встретятся две теннисистки из Чехии. Также это будет первый финал с участием двух теннисисток из одной страны с US Open - 2017, когда американка Слоан Стивенс победила соотечественницу Мэдисон Киз.
Теннис - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Россиянка вышла в финал квалификации Уимблдона
24 июня, 22:44
 
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