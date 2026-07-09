Носкова впервые в карьере сыграет в финале Уимблдона

В финале соперницей Носковой станет ее соотечественница Каролина Мухова (10-й номер посева). Впервые в истории турниров Большого шлема в финале женского одиночного разряда встретятся две теннисистки из Чехии. Также это будет первый финал с участием двух теннисисток из одной страны с US Open - 2017, когда американка Слоан Стивенс победила соотечественницу Мэдисон Киз.