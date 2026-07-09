Носкова впервые в карьере сыграет в финале Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале Уимблдона.
- Встреча завершилась победой Носковой со счетом 6:4, 6:4 и продолжалась 1 час 19 минут.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой посеянной под девятым номером Носковой со счетом 6:4, 6:4. Костюк была посеяна на турнире под 12-м номером. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Носковой 21 год, она впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема. Прежде лучшим достижением чешки был четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.
В финале соперницей Носковой станет ее соотечественница Каролина Мухова (10-й номер посева). Впервые в истории турниров Большого шлема в финале женского одиночного разряда встретятся две теннисистки из Чехии. Также это будет первый финал с участием двух теннисисток из одной страны с US Open - 2017, когда американка Слоан Стивенс победила соотечественницу Мэдисон Киз.
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