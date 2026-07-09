Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета

Краткий пересказ от РИА ИИ Нефтегазовые доходы российского бюджета в первой половине 2026 года снизились на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ненефтегазовые доходы за этот же период выросли на 16,3%.

Согласно закону о бюджете на 2026–2028 годы, бюджет РФ в 2026 году должен получить 8,919 триллиона рублей нефтегазовых доходов и 31,365 триллиона рублей ненефтегазовых доходов.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Нефтегазовые доходы российского бюджета в первой половине 2026 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,7%, до 3,661 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 16,3%, до 14,961 триллиона рублей, сообщает Нефтегазовые доходы российского бюджета в первой половине 2026 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,7%, до 3,661 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 16,3%, до 14,961 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ

"Нефтегазовые доходы составили 3 661 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 22,7% г/г), а также их базового размера в январе-июне текущего года преимущественно вследствие снижения цен на нефть в предыдущие периоды", - говорится в материалах на сайте министерства.

"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 14 961 млрд рублей и увеличились на 16,3% г/г", - отмечается в материалах.

Согласно представленной таблице, бюджет РФ в 2026 году в соответствии с утвержденным законом о бюджете на 2026-2028 годы должен получить 8,919 триллиона рублей нефтегазовых доходов и 31,365 триллиона рублей ненефтегазовых доходов.

Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отметили в Минфине

Параметры федерального бюджета формируются в соответствии с бюджетным правилом, что обеспечивает долгосрочную устойчивость, подчеркнули в Минфине. "Это, вместе с мерами по снижению уязвимости федерального бюджета, будет содействовать усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте – поддерживать устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, укреплять макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации", - говорится в материалах.

Такой подход создаст необходимую макроэкономическую и финансовую основу для обеспечения выполнения национальных целей развития, определенных президентом РФ, добавили в министерстве.